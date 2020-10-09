Он отметил, что сейчас северяне начинают доминировать в Бишкеке, что только «подстегнет» южан. Если ситуация усугубится, она, по словам эксперта, станет угрозой для китайского бизнеса, который является одним из главных стратегических партнеров Киргизии.
«Думаю, что Китай так или иначе попытается там участвовать. Например, в соседнем Таджикистане негласно уже стоит китайская военная база, что-то подобное может появиться и в Кыргызсгане», — сказал Лепехин.
При этом он подчеркнул, что в случае серьезной гражданской войны «вменяемая» власть в Бишкеке может обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и к России и попытаться предложить ввести миротворческие силы.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
Президент республики Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.