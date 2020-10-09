В условиях угрозы вооруженного столкновения в Киргизии Китай может попытаться защитить свой бизнес и внедрить в республику свою военную базу. Об этом генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин сказал в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что сейчас северяне начинают доминировать в Бишкеке, что только «подстегнет» южан. Если ситуация усугубится, она, по словам эксперта, станет угрозой для китайского бизнеса, который является одним из главных стратегических партнеров Киргизии.

«Думаю, что Китай так или иначе попытается там участвовать. Например, в соседнем Таджикистане негласно уже стоит китайская военная база, что-то подобное может появиться и в Кыргызсгане», — сказал Лепехин.

Владимир Лепехин: Политический кризис в Киргизии угрожает стабильности всей Средней Азии © РИА Новости, Владимир Трефилов

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.