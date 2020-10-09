Ни Россия, ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Таджикистан не станут влезать во внутрикиргизские разборки, поэтому Центральную Азию ждет подрыв стабильности. Об этом генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин сказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, Россия не может активно участвовать в событиях в Киргизии в силу удаленности и отсутствия полномочий. Эксперт напомнил, что, хотя Киргизия и является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)‚ ОДКБ — не военная организация для согласования геополитических интересов. Поэтому Россия может и будет призывать к мирному процессу, но ее возможности ограничены, подчеркнул Лепехин.

«Никто не захочет влезать во внутрикиргизские разборки, ни Россия, ни Казахстан, ни Узбекистан, а для Таджикистана это вообще характерно какими-то внутренними потрясениями. Поэтому сейчас мы видим начало подрыва стабильности в Центральной Азии», — заявил он.

Владимир Лепехин: Политический кризис в Киргизии угрожает стабильности всей Средней Азии © РИА Новости, Владимир Трефилов

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

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