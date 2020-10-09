Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила 15 тысяч долларов от властей страны, когда выезжала в Литву. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА 9 октября

Обратный отсчет: Лукашенко снова пренебрег экономикой ради политики, на этот раз в пользу РФ © commons.wikimedia.org, Burleski Юрию Караеву, о чем тот сообщил главе государства. Александр Лукашенко на встечу с лидером оппозиции направил первого заместителя Караева и руководителя Оперативно-аналитического центра при президенте.

«В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам - плакала на шее. Вывезли», — рассказал Лукашенко.

Помогать Тихановской обустраиваться в Литве должно было белорусское посольство, однако оппозиционерку взяли под контроль литовские спецслужбы.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.