Одна из зрительниц передачи поинтересовалась, почему кандидат в мэры часто публикует в интернете фото с полуобнаженной грудью, заявив, что сама считает это вульгарным.
«Это очень красиво, и очень многие, кстати, завидуют. И у меня есть небольшая схожесть с Мэрилин Монро, а она была эталоном красоты и женственности… Ведь приятно смотреть на красивую, ухоженную женщину. Можно подчеркнуть свои формы, можно показать… Почему бы и нет? Мы живем в свободной стране», – ответила Филонова.
Тем не менее блогер заявила, что готова, избрав политическую карьеру, немного пересмотреть гардероб и дресс-код.
Филонова отметила, что журналистский опыт работы помогает ей «слышать людей», а это, по ее словам, главное, что должны делать представители власти.
При этом в основном на данный момент блогер прославилась публикацией откровенных фото и видео в Instagram. Она создала свой бренд одежды и часто рассуждает о внешности и здоровом питании. Сейчас блогер переключилась на критику действующей киевской власти.
Елена Филонова зарегистрирована на сайте Киевского городского совета как кандидат на выборах мэра 25 октября от партии «Вместе сила».