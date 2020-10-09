Блогер и телеведущая Елена Филонова, которая баллотируется на пост мэра Киева, заявила о своем сходстве с голливудской звездой и пояснила, почему не видит ничего страшного в публикации в сети откровенных фото. Об этом она рассказала в программе «Острый вопрос» на телеканале Obozrevatel TV 8 октября

Одна из зрительниц передачи поинтересовалась, почему кандидат в мэры часто публикует в интернете фото с полуобнаженной грудью, заявив, что сама считает это вульгарным.

«Это очень красиво, и очень многие, кстати, завидуют. И у меня есть небольшая схожесть с Мэрилин Монро, а она была эталоном красоты и женственности… Ведь приятно смотреть на красивую, ухоженную женщину. Можно подчеркнуть свои формы, можно показать… Почему бы и нет? Мы живем в свободной стране», – ответила Филонова.

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Филонова отметила, что журналистский опыт работы помогает ей «слышать людей», а это, по ее словам, главное, что должны делать представители власти.

При этом в основном на данный момент блогер прославилась публикацией откровенных фото и видео в Instagram. Она создала свой бренд одежды и часто рассуждает о внешности и здоровом питании. Сейчас блогер переключилась на критику действующей киевской власти.

Елена Филонова зарегистрирована на сайте Киевского городского совета как кандидат на выборах мэра 25 октября от партии «Вместе сила».