По словам артиста, они с братом больше 30 лет занимаются музыкой, при этом процесс написания песен претерпел большие изменения.
«Когда-то просто собиралась наша группа, Костя давал каждому его партию — и мы начинали сыгрываться, каждый добавлял что-то свое, так рождалась музыка. В этом был свой кайф — видеть реакцию друг друга, когда что-то получается… Был коллективный процесс, хотя руководил всем Костя», — рассказал Меладзе.
Потом появились электронные клавиши, студии звукозаписи, и подобный стиль работы ушёл в прошлое, отметил певец.
Валерий Меладзе — Заслуженный артист России, проживающий в этой стране. Родился и вырос в Грузии. Часто бывает на Украине с концертами и в гостях у своего брата Константина Меладзе.
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