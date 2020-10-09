Шмыгаль обратил внимание на то, что за прошедшие сутки в стране был зафиксирован новый рекорд заболеваемости — 5804 случая.
«На сегодняшний день лидером стала Харьковская область, где заболели еще 630 человек. Наибольшие темпы прироста также в Киеве и Одесской области. Зато несколько стабилизировалась ситуация в западных областях», — сказал Шмыгаль.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что на сегодняшнем заседании правительства будет вынесено несколько постановлений, в том числе постановление по обеспечению кислородом. Регионам будут выделены и распределены соответствующие средства. Кроме того, власти готовы в сжатые сроки сертифицировать производителей медицинского кислорода.
Премьер поручил Минздраву увеличить число коек для зараженных коронавирусом и проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.
Главам областных и Киевской городской государственной администрации было дано указание мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотреслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.
Департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях премьер поручил отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.
Кроме того, премьер-министр дал поручение МОЗ проработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.
Шмыгаль добавил, что подобные совещания теперь будут проходить на регулярной основе раз в неделю.