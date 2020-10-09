Российская певица Наташа Королева 9 октября опубликовала в своем Instagram необычную фотографию с мужем Сергеем Глушко, известным по прозвищу Тарзан

«Я тебе, конечно, верю»: Королева нашла нового партнера для своего старого хита © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза!», — попросила Королёва в посте.

Пользователи написали ей в комментариях слова поддержки. Не обошлось и без критики.

«Сами замутили, теперь расхлебывайте», «Виноваты все, но не Тарзан. Он большой ребёнок», «Молодец, Наташа! Собаки гавкают, а караван идет», «Умничка, мудрая женщина», «Вы сами и разрушаете! Очень жаль!», «Все ради хайпа, все ради бабла», «Да вообще пофиг у всех бывает, главное понять и простить», — отметили фанаты.