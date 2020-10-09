Звезда позирует на капоте автомобиля, раздвинув ноги. Рядом стоит супруг, который недавно попал в скандал с изменами.
«Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза!», — попросила Королёва в посте.
Пользователи написали ей в комментариях слова поддержки. Не обошлось и без критики.
«Сами замутили, теперь расхлебывайте», «Виноваты все, но не Тарзан. Он большой ребёнок», «Молодец, Наташа! Собаки гавкают, а караван идет», «Умничка, мудрая женщина», «Вы сами и разрушаете! Очень жаль!», «Все ради хайпа, все ради бабла», «Да вообще пофиг у всех бывает, главное понять и простить», — отметили фанаты.
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Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише …. А лучше — посмотрите оскароносный фильм «Паразиты», вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!!! #наташакоролева #тарзан #семья