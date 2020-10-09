Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит в столкновениях в Нагорном Карабахе и кризисе в Киргизии признаки внешнего управления, как и в нереализованном белорусском сценарии. Об этом 9 октября сообщает госагентство БелТа

Белорусский эксперт сказал, как Лукашенко экономически наказал Польшу за вмешательство © REUTERS, Tut.By via REUTERS

В начале августа после выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции из-за того, что победу в шестой раз одержал Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.