«Опыт двух предыдущих революций показал, что Россия ведет себя нейтрально, но помогает первой», – заявил политолог. Союзнические отношения стран оба раза выдержали проверку на прочность, добавил он.
По словам эксперта, в киргизском обществе понимают, что Россия – стратегический партнер страны, из нее идут поставки горюче-смазочных материалов, а в нее направлен основной поток трудовых мигрантов. Но в данном политическом конфликте РФ стоит соблюдать нейтралитет, отметил он.
Кроме того, рассказал Султангазиев, призывы отдельных политиков к вхождению Киргизии в состав РФ воспринимаются неоднозначно, поскольку граждане хотят продолжать жить в независимом государстве.
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