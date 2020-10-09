Киргизия сама должна разобраться с возникшей ситуацией, сказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

«Опыт двух предыдущих революций показал, что Россия ведет себя нейтрально, но помогает первой», – заявил политолог. Союзнические отношения стран оба раза выдержали проверку на прочность, добавил он.

Киргизия и «Последняя надежда». Оппозиционеры объединяются, президент «чистит» силовиков © REUTERS, Vladimir Pirogov

Кроме того, рассказал Султангазиев, призывы отдельных политиков к вхождению Киргизии в состав РФ воспринимаются неоднозначно, поскольку граждане хотят продолжать жить в независимом государстве.

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