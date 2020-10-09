Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев настаивает на скорейшем проведении встречи лидеров «нормандской четверки». Фрагменты его выступления в британском Королевском институте международных дел Chatham House опубликованы на сайте пресс-службы Офиса президента 9 октября

«Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату – Германия и Франция», – сказал Ермак.

Дискуссия дипломатов: что думают о «Минске-2» Россия и Украина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Кроме того, Ермак обвинил ДНР и ЛНР в затягивании очередного обмена пленными. По его словам, освобождение людей не происходит из-за того, что «противоположная сторона не согласовывает списки».

«Сейчас они говорят, что им якобы препятствует в этом постановление Верховной Рады о местных выборах», – рассказал Ермак. Тем временем Украина, по его мнению, в полной мере выполняет достигнутые на нормандском саммите договоренности.

Глава Офиса президента также призвал Россию решить, «готова ли она к прекращению войны».

Как ранее заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, украинская сторона не выполнила полностью ни одного из содержащихся в коммюнике по итогам нормандского саммита в декабре 2019 года поручений.

По ее словам, диалог между Киевом и республиками Донбасса осложнен и фактически заблокирован действиями украинской стороны, «перечеркивающими Минские соглашения и противоречащими комплексу мер по урегулированию конфликта».

Речь о принятии в Верховной Раде в июле постановления о проведении местных выборов в 2020 году, согласно которому они не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, пока на государственной границе не будет восстановлен полный контроль Украины.