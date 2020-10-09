Загруженность коек, предназначенных для зараженных COVID-19 в Киеве, превышает 70%. Об этом во время онлайн-брифинга 9 октября заявил мэр столицы Виталий Кличко. Трансляция его выступления проходила в Facebook

По словам Кличко, в настоящее время увеличивается число людей с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации.

«Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение. И постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тысяч коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих коек — уже более 70%», — сказал мэр.

Он отметил, что с такой динамикой мест в медучреждениях скоро хватать не будет.

«Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания и предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице и не могут оставаться в стороне», — сказал Кличко.

Украина готовит временные госпитали из-за роста числа больных коронавирусом © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Нет наших — не наших больниц. Есть одна задача — оказывать помощь всем больным COVID-19. Система здравоохранения должна работать слаженно и ответственно», — добавил градоначальник.

За последние сутки в Киеве выявили 567 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали у 26 463 жителей столицы.