Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией». Об этом сообщает 9 октября Sputnik Кыргызтан

Политолог Грозин рассказал, сможет ли экс-президент Киргизии Атамбаев вернуться в политику © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Омурбек Бабанов.

«Во время революции, к сожалению, уже третьей, погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека. Погиб-то для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина. Это говорят те, кто хочет расколоть опять нас», — заявил Атамбаев, выступая в Бишкеке перед своими сторонниками.

Он подчеркнул, что ему не нужна власть, а нужно будущее народа и добавил, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.

Митинг прошёл возле здания штаба партии Атамбаева СДПК. Его участники выступают против действующей власти, в частности президента Сооронбая Жээнбекова, а также назначенного парламентом нового премьера Садыра Жапарова.

Атамбаев, Бабанов, а также бывший премьер Сапар Исаков и мэр Бишкека Албек Ибраимов возглавили колонну митингующих, которые следуют в сторону площади Ала-Тоо.

Тем временем в Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступает информация о попытках организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия «в целях достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны. В связи с этим личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы.