В мэра Днепра Бориса Филатова во время встречи с жителями Чечеловского района города бросили нашатырный спирт. Правоохранители задержали четырех нападавших, написал сам градоначальник 8 октября на своей странице в Facebook

Филатов назвал визит Зеленского в Днепр «дурно пахнущим шоу» © Facebook/Borys Filatov Игорем Коломойским. По его словам, именно поэтому на встречу с избирателями приехали журналисты телеканала «1+1», владельцем которого является бизнесмен.

Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию.

«Если Вы Гарант Конституции, настоящий, а не картонный, то вы обязаны прекратить беззаконие», — заявил Филатов.

Мэр Днепра уверен, что у нападавших было несколько политических интересов, среди которых срыв избирательной кампании в Днепре и области, дискредитация политического процесса, запугивание оппонентов и превращение жизни огромной европейской страны в фарс.

Это не первое нападение на Филатова. В сентябре политика облили зеленкой во время встречи с местными жителями.