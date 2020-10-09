Мэр связал инцидент с известным украинским олигархом Игорем Коломойским. По его словам, именно поэтому на встречу с избирателями приехали журналисты телеканала «1+1», владельцем которого является бизнесмен.
Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию.
«Если Вы Гарант Конституции, настоящий, а не картонный, то вы обязаны прекратить беззаконие», — заявил Филатов.
Мэр Днепра уверен, что у нападавших было несколько политических интересов, среди которых срыв избирательной кампании в Днепре и области, дискредитация политического процесса, запугивание оппонентов и превращение жизни огромной европейской страны в фарс.
Это не первое нападение на Филатова. В сентябре политика облили зеленкой во время встречи с местными жителями.