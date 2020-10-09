О запасе прочности экономики Киргизии сейчас говорить не приходится, отметил киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

«По последним данным, падение составило до 6% ВВП. Бюджет недосчитался несколько десятков миллиардов сомов», — уточнил Султангазиев.

Экономика Киргизии в шоке. Протесты напугали банкиров страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

Султангазиев считает, что Киргизии грозит экономический кризис и потребуется внешняя помощь.

В том числе, по его словам, в стране выражали надежду на получение преференций от ЕАЭС, помощь других международных финансовых институтов и на списание внешнего долга.

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