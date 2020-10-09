«По последним данным, падение составило до 6% ВВП. Бюджет недосчитался несколько десятков миллиардов сомов», — уточнил Султангазиев.
Пострадал бизнес, упала платежеспособность населения, добавил он.
Султангазиев считает, что Киргизии грозит экономический кризис и потребуется внешняя помощь.
В том числе, по его словам, в стране выражали надежду на получение преференций от ЕАЭС, помощь других международных финансовых институтов и на списание внешнего долга.
Полностью интервью можно прочитать здесь.