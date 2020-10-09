Певец, Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе надеется, что его запланированные на ноябрь концерты на Украине состоятся, но не все зависит от него. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Валерий Меладзе рассказал о своем отношении к ДНР и ЛНР © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Я мечтаю о том, чтобы эти концерты все-таки состоялись. Но далеко не все зависит от меня. Одно могу сказать — если обстоятельства сложатся, то это будет очень эмоциональная и душевная программа. Я гарантирую, что люди будут испытывать такие чувства, которые в простой жизни не испытывают», — пообещал Меладзе.

По его словам, он с братом — музыкантом Константином Меладзе — всегда стараются затронуть души зрителей и слушателей, «чтобы у них, как после хорошей книги или фильма, остались эмоции, которые им хочется еще и еще переживать».

Валерий Меладзе — Заслуженный артист России, проживающий в этой стране. Родился и вырос в Грузии. Часто бывает на Украине с концертами и в гостях у своего брата Константина.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.