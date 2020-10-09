«Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — сказала Овсиенко.
По словам певицы, она уже неделю отдыхает с мужем в Крыму.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на подруг Овсиенко сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю, а ее муж подвергает ее постоянным избиениям.
Известно, что сожитель певицы в 2017 году вышел из тюрьмы. У него есть двое детей от прошлого брака.