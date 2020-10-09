Популярная певица украинского происхождения Татьяна Овсиенко опровергла слухи о том, что ее избивает муж, а сама она страдает алкоголизмом. Об этом она рассказала в комментарии журналу «СтарХит» 9 октября

«Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — сказала Овсиенко.

«Избивает и спаивает муж»: друзья Овсиенко бьют тревогу © Instagram tatiana_ovsienko_

Ранее ряд СМИ со ссылкой на подруг Овсиенко сообщили, что артистка пристрастилась к алкоголю, а ее муж подвергает ее постоянным избиениям.

Известно, что сожитель певицы в 2017 году вышел из тюрьмы. У него есть двое детей от прошлого брака.