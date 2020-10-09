По словам эксперта, люди из команды Жээнбекова ранее были в окружении экс-президента Алмазбека Атамбаева, а после конфликта с ним новый президент не нашел времени и желания сформировать хорошую команду.
Он отметил, что люди Жээнбекова фактически «запустили технологию самосвержения».
Реальная борьба с коррупцией, по словам эксперта, не велась, происходило подавление инакомыслящих и усиление клана Матраимовых (влиятельная семья, четверо братьев из которой занимали высокие государственные посты — ред.), сегодня ставших изгоями.
Поэтому после выборов, когда в парламенте оказались только провластные партии, народ взорвался, отмечает он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.