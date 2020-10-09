Вертикаль власти в Киргизии посыпалась за день, поскольку слаженной команды у президента Cооронбая Жээнбекова, по сути, не было. Об этом рассказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

Пропадающий президент, неопределившийся премьер. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Алмазбека Атамбаева, а после конфликта с ним новый президент не нашел времени и желания сформировать хорошую команду.

Он отметил, что люди Жээнбекова фактически «запустили технологию самосвержения».

Реальная борьба с коррупцией, по словам эксперта, не велась, происходило подавление инакомыслящих и усиление клана Матраимовых (влиятельная семья, четверо братьев из которой занимали высокие государственные посты — ред.), сегодня ставших изгоями.

Поэтому после выборов, когда в парламенте оказались только провластные партии, народ взорвался, отмечает он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.