Новая встреча с Тарзаном окончилась для его любовницы тяжелой травмой. В дело вступает полиция

По словам ее адвоката, Шульженко встретилась с Тарзаном, чтобы обсудить ставший публичным конфликт, однако стриптизер схватил ее и сильно толкнул, она упала.
В больнице врачи диагностировали черепно-мозговую травму.
В начале сентября дом звёздной пары Тарзана и певицы Наташи Королёвой ограбили, пока артистка находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко. Позже Шульженко заявила, что была любовницей звезды, но к краже отношения не имеет. Королева и Глушко признали, что измена действительно была, однако предполагают, что кризис в их семье был «спродюсирован», так как оба они после скандала начали зарабатывать больше.