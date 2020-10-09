Новая встреча с Тарзаном окончилась для его любовницы тяжелой травмой. В дело вступает полиция

Заявившая об интимной связи со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном) актриса Анастасия Шульженко написала на него заявление в полицию. Об этом 8 октября сообщил Telegram-канал Mash

Тарзан решил подзаработать на своей измене Королевой © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

В больнице врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

В начале сентября дом звёздной пары Тарзана и певицы Наташи Королёвой ограбили, пока артистка находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко. Позже Шульженко заявила, что была любовницей звезды, но к краже отношения не имеет. Королева и Глушко признали, что измена действительно была, однако предполагают, что кризис в их семье был «спродюсирован», так как оба они после скандала начали зарабатывать больше.