Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба главы государства

Киргизия на грани кризиса, депутаты прячутся, точка невозврата пройдена - Никитенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк уточняется в материале.

Указ вступает в силу с момента подписания.

В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.