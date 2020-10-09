Бывшего депутата Верховной Рады от фракции «Голос» Святослава Вакарчука, который досрочно сдал мандат, в парламенте заменит экс-участник т.н. АТО в Донбассе Андрей Шараскин, сообщили на странице партии «Голос» в Facebook 8 октября

Согласно публикации на странице «Голоса», Андрей Шараскин (позывной «Богема») — доброволец, ученый, режиссер и актер. С августа 2014 по январь 2016 года принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Участвовал в боях за контроль над Донецким аэропортом.

«Голос» перед выборами: как умирает прозападный проект с националистическим лицом © Facebook, Голос Дмитрия Яроша по общественно-политическим вопросам. С 2019 года — председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума «Трансформация Украины». Получил награды за участие в военных действиях.

Сейчас готовится постановление ЦИК об избрании Шараскина депутатом.

Ранее планировалось, что место Вакарчука в Раде займет Алина Свидерская, юрист, экс-советница министра экономики Айвараса Абромавичуса, обучавшаяся в Кембридже благодаря стипендии от фонда Джорджа Сороса.