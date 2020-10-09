Популярная певица украинского происхождения Татьяна Овсиенко рассказала об отношениях с гражданским мужем в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 9 октября

Ранее в комментарии «КП» близкие певицы высказывали опасения за ее благополучие.

Жертва пластической хирургии. Новая внешность Татьяны Овсиенко шокировала поклонников © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Овсиенко заверила, что отношения пара иногда выясняет, но обходится без драк.

«Когда появился у меня Володя Дубовицкий, мы с ним приехали на свадьбу к моей сестре. И бабушка по-украински спрашивает, мол, "ты имеешь этого мужчину? Гарный! Бье? (бьет)" — «Не, бабуль, ты шо?!». А раньше было заведено, что в чистый четверг веточками в бане муж жену побивал», — вспоминает Овсиенко об отношениях с первым мужем.

У ее нынешнего гражданского мужа есть двое детей от прошлого брака, а сын и внук певицы живут в США.

«Разговариваем уже о суррогатной матери или чтобы из детдома ребеночка взять», — отметила певица.