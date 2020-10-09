В ближайшее время на Украине может появиться новый вид ограничений из-за распространения коронавируса - так называемый карантин выходного дня. Об этом 8 октября рассказал нардеп от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу «Право на власть»

Карантин разрушил личную жизнь украинской звезды © commons.wikimedia.org, Oli Zitch Владимира Зелоенского, где, среди прочего, обсудят изменения постановления о карантинном зонировании.

По его словам, власть понимает, что не может снова ввести жесткий карантин.

«Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка», — объяснил Радуцкий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина пока не может пойти по пути некоторых европейских стран и Израиля и снова ввести жесткий карантин. По его словам, медицинская система Украины не выдержит, если граждане не начнут все без исключения придерживаться противоэпидемических правил.