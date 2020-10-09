Из-за экономической экспансии Китая в Киргизии сложились два принципиально разных экономических сектора, ориентированных на КНР и Россию. Об этом генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин сказал в интервью изданию Украина.ру

«В одном Шанхае живет больше народу» - Мамырайымов об отношении Китая к Киргизии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Один сектор связан с самым крупным рынком в Азии "Дордой" (вещевой рынок площадью 100 гектаров в пригороде Бишкека), с торговыми центрами, таможней и теневыми схемами, это Китай, это юг и бандиты, которые полезли в парламент, — рассказал Лепехин. — А Россия финансируют сельское хозяйство, энергетику, выдает кредиты, то есть это созидательный сектор. Россия принимает людей, которые владеют русским языком и занимают более квалифицированные ниши на рынке труда по сравнению с таджиками и узбеками. Поэтому сейчас мы можем говорить о двух Киргизиях».

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.