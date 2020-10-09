Звезда рассказала, что длительное время встречалась с музыкантом афрофранцузского происхождения Джонатаном Иллелем, лидером электронной группы DOP.

Выбор певицы не сразу одобрила семья, но, по ее словам, они были счастливы в отношениях, вместе работали, путешествовали и поддерживали друг друга.

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© REUTERS, Gleb Garanich
Несмотря на идиллию, испытание карантином разрушило счастье пары.

«Мы стали токсичными друг для друга. Признаюсь, что я перегорела в отношениях. Мое внимание переключилось на другого», — заявила певица.

Алина Паш выросла в селе на Закарпатье, финалистка шестого сезона шоу «Х-фактор».

Смешивает в своем музыкальном стиле рэп, хип-хоп, электронную музыку и мелодии гуцулов.