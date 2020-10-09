Украинская певица Алина Паш в эфире шоу «Кто сверху?» на «Новом канале» 8 октября рассказала, что ее отношения с возлюбленным не прошли проверку на прочность во время карантина

Звезда рассказала, что длительное время встречалась с музыкантом афрофранцузского происхождения Джонатаном Иллелем, лидером электронной группы DOP.

Выбор певицы не сразу одобрила семья, но, по ее словам, они были счастливы в отношениях, вместе работали, путешествовали и поддерживали друг друга.

Вечный карантин: выдержит ли Украина? © REUTERS, Gleb Garanich

«Мы стали токсичными друг для друга. Признаюсь, что я перегорела в отношениях. Мое внимание переключилось на другого», — заявила певица.

Алина Паш выросла в селе на Закарпатье, финалистка шестого сезона шоу «Х-фактор».

Смешивает в своем музыкальном стиле рэп, хип-хоп, электронную музыку и мелодии гуцулов.