Звезда рассказала, что длительное время встречалась с музыкантом афрофранцузского происхождения Джонатаном Иллелем, лидером электронной группы DOP.
Выбор певицы не сразу одобрила семья, но, по ее словам, они были счастливы в отношениях, вместе работали, путешествовали и поддерживали друг друга.
Несмотря на идиллию, испытание карантином разрушило счастье пары.
«Мы стали токсичными друг для друга. Признаюсь, что я перегорела в отношениях. Мое внимание переключилось на другого», — заявила певица.
Алина Паш выросла в селе на Закарпатье, финалистка шестого сезона шоу «Х-фактор».
Смешивает в своем музыкальном стиле рэп, хип-хоп, электронную музыку и мелодии гуцулов.