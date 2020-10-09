Первый помощник президента Украины Сергей Шефир 31 августа тайно встретился с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Об этом 8 октября сообщили журналисты программы «Схемы»

Пресс-служба Ахметова резко отреагировала на информацию о спонсировании олигархом партии Зеленского © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3" сообщается в расследовании, автомобиль Шефира выехал из Офиса президента и направился по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы.

На АЗС чиновник пересел в Mercedes Ахметова и направился в резиденцию олигарха. Журналистам удалось заснять, как авто поворачивает к боковым воротам именно его поместья.

«Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка», — прокомментировал Шефир свой визит к Ахметову.

В пресс-службе Рината Ахметова утверждают, что общаются с Офисом президента исключительно в рамках обсуждения вопросов благотворительности.

При этом в Офисе президента заявили, что глава государства не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи.