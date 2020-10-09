Центризбирком Киргизии предложил парламенту республики снизить избирательный порог перед следующими выборами в законодательный орган. Об этом сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева, передает 9 октября lenta.ru

сказала она.

По словам Джурабаевой, предложение о снижении избирательного порога выдвинула председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Сейчас, для того чтобы избраться в парламент, партиям необходимо набрать не менее 7% голосов. Предыдущее снижение избирательного порога прошло в июле. Тогда президент Сооронбай Жээнбеков одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов парламента, снизив порог с 9 до 7%. Авторы инициативы поясняли, что при существующем пороге в 9% партиям необходимо тратить большие финансовые и административные ресурсы, а также иметь авторитет и поддержку среди населения. По их мнению, снижение необходимого минимума голосов способствовало бы представительству разных партий в парламенте.

В начале недели в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. В результате Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента.