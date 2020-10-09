Великобритания поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО. Об этом 8 октября заявили в Офисе президента Украины

Военный эксперт сказал, когда Украина похоронила свой флот, и можно ли создать его снова © Pavlo1 Владимиром Зеленским в Великобританию.

По мнению российско-украинского экономиста Александра Дудчака, подобные программы являются «завуалированным форматом дани западным партнёрам», поскольку средства будут кредитными, и Киев не только обеспечит заказами британские компании, но ещё и будет платить проценты.