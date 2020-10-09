«Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов. Украина сможет наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Эта договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины на море и повысит безопасность на юге Украины», — отметили в ОП по итогам официального визита делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию.
По мнению российско-украинского экономиста Александра Дудчака, подобные программы являются «завуалированным форматом дани западным партнёрам», поскольку средства будут кредитными, и Киев не только обеспечит заказами британские компании, но ещё и будет платить проценты.