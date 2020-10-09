Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 октября в своем Facebook рассказал о визите в музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне. Он признался, что во время посещения учреждения хотел присвоить недокуренную сигару именитого премьер-министра

Платон, Черчилль и княгиня Ольга научат украинцев демократии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Украинскому лидеру предложили посидеть в кресле Черчилля, откуда тот командовал войсками во время Второй мировой войны. Затем украинцы осмотрели комнаты музея.

«У меня было одно искушение. Там на столе возле кресла Черчилля до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности, благодаря таким друзьям, как британцы», — заявил Кулеба.

Тема «российско-украинской» войны регулярно поднимается на Украине политиками и экспертами. В конце июня бывший глава украинского Министерства транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что Киев не имеет шансов на победу в случае прямого военного столкновения с Россией. Незадолго до этого вице-премьер правительства Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Российской Федерацией.

Украинские власти с 2014 года заявляют о «российской агрессии» и войсках РФ в Донбассе, однако наблюдатели ОБСЕ признали, что армии России и российских военных на юго-востоке Украины нет. Москва не раз подчеркивала, что гражданская война, вспыхнувшая в регионе, является внутренним вопросом самой Украины, в дела которой РФ не вмешивается.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны. По словам российского министра, украинцы — братский народ, который объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.