Неизвестный, выдавший себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, поучаствовал в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании. Об этом 8 октября сообщили на сайте законодательного органа страны

Дело в Минске. Почему Тихановскую объявили в розыск в России © REUTERS, Hannibal Hanschke

«На встрече обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорится в материале.

В парламенте особо отметили, что во время заседания «не было сказано ничего, что могло бы поставить скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании», и заверили, что случившееся будет расследовано.

В комитете также добавили, что теперь включенная камера станет обязательным требованием онлайн-переговоров с иностранными участниками.

Тихановская была основным противником белорусского лидера Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК, она набрала 10,1% голосов, а действующий президент — 80,1%. В штабе Тихановской с этими результатами не согласились и обвинили власти в фальсификациях. Лукашенко заявил, что фальсификации с результатом более 80% «не может быть».

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Лидеры оппозиции были задержаны, арестованы или покинули страну. В Литву уехала и Тихановская. За границей она продолжила политическую деятельность. В частности, провела в режиме онлайн пресс-конференцию с белорусскими СМИ, встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и выступила в бундестаге.