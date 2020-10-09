На Украине число специализированных коек, занятых больными или имеющими подозрение на COVID-19, достигло 21 тысячи при общем количестве таких коек 37 тысяч. Об этом 8 октября сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в специальном видеообращении

Коронавирус бьёт рекорды, но карантина нет. Как Украина сопротивляется эпидемии © AP, Evgeniy Maloletka

В начале октября Степанов отмечал, что Минздрав максимально может подготовить 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19. По словам премьера Дениса Шмыгаля, число коек можно нарастить и больше — до 70 тысяч, однако проблемой является дефицит врачей и медперсонала.

За прошлые сутки на Украине было зафиксировано сразу несколько антирекордов: число новых больных — больше 5,3 тыс., госпитализированных — 900, умерших — 93.