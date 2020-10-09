«Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID», — заверил Степанов в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и числа госпитализируемых.
В начале октября Степанов отмечал, что Минздрав максимально может подготовить 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19. По словам премьера Дениса Шмыгаля, число коек можно нарастить и больше — до 70 тысяч, однако проблемой является дефицит врачей и медперсонала.
За прошлые сутки на Украине было зафиксировано сразу несколько антирекордов: число новых больных — больше 5,3 тыс., госпитализированных — 900, умерших — 93.