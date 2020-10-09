По его словам, стране необходимо как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло.
Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый Кабмин.
Он отметил, что «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества».
В начале недели в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.
На днях парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента. Согласно законодательству, решение о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов и по инициативе не менее одной трети от их числа. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения.