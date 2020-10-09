Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 октября заявил, что готов покинуть пост главы государства сразу после утверждения легитимных руководителей. Об этом говорится в заявлении на сайте лидера республики

Киргизия на грани кризиса, депутаты прячутся, точка невозврата пройдена - Никитенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый Кабмин.

Он отметил, что «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества».

В начале недели в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

На днях парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента. Согласно законодательству, решение о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов и по инициативе не менее одной трети от их числа. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения.