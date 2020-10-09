Украинские власти похоронили идею о создании в стране нормального флота, когда перешли на выпуск катеров вместо крупнотоннажных кораблей и взяли на вооружение эту «москитную тактику». Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT

Военный эксперт описал, чем ответит Россия на провокации американской авиации в Крыму © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Тим Вудс заявил, что Лондон заинтересован в сотрудничестве с Киевом по вопросам военно-морского флота, однако сначала стороны должны убедиться, что те корабли, которые может предложить Великобритания, отвечают украинским потребностям.

Однако, считает специалист, при должном финансировании Украина может ещё начать выпуск кораблей для своего флота, но для этого нужно быть самостоятельным государством.

«Что же касается британских катеров, то это поможет разве что военным заработать на распиле средств. Это очередная авантюра», — указал Кнутов.

Если же говорить об интересах Великобритании, добавил он, то британскую сторону интересуют украинские ресурсы, такие как дешёвая рабочая сила, чернозём и технологическая база, а также выход к Черному морю.