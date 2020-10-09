На Украине есть мощности для производства боевых катеров. Однако проект создания «москитного флота», который принял официальный Киев, по сути, ставит крест на тех традициях судостроения, которые были в стране. Об этом рассказал российско-украинский экономист Александр Дудчак в комментарии RT

Александр Дудчак: Трудолюбие украинских граждан пока используется лишь для их эксплуатации © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский анонсировал подписание с властями Великобритании меморандума о развитии украинского военно-морского флота на сумму $1,6 млрд. До этого британские дипломаты заявляли, что Лондон готов помочь Украины со строительством скоростных патрульных катерах и средствах класса «река — море».

Программы, подобные той, о которой говорит Зеленский, считает эксперт, это просто завуалированный формат дани западным партнёрам, поскольку средства будут кредитными, и Киев не только обеспечит заказами британские компании, но ещё и будет платить проценты.

«Лондон предоставит Киеву кредиты, а потом вернёт их с процентами, потому что тратить эти средства украинская сторона должна на услуги британских судостроительных компаний. На Украине Великобритания чувствует себя колонизатором, как прежде в Азии», — подчеркнул Дудчак.

Специалист добавил, что эти деньги следовало бы вложить в другие направления, например в развитие собственных конструкторских решений и оборонно-технических традиций.