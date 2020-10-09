К сожалению, подчеркнул политолог, та часть протестующих, которая выступает против Лукашенко, но за еще более тесные отношения с Россией, начинает разочаровываться, потому что «дружеские объятия» Лукашенко наносят репутационные потери и российскому государству, и российскому народу, и самой идее Союзного государства.
«Поэтому с нашей точки зрения (сторонников воссоединения русского и белорусского народа), сейчас с токсичным Лукашенко делать интеграцию невыгодно. Потому что все, что будет сделано с таким токсичным Лукашенко, будет воспринято так же токсично», — категоричен Скориков.
Специалист добавил, что России сейчас даже невыгодно возможное проведение конституционной реформы и новые выборы, поскольку поддерживаемая Западом оппозиция смотрится гораздо предпочтительнее, чем пророссийские силы, которые были зачищены белорусскими властями.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.