Украинские олигархи в последние годы показали себя даже слабыми защитниками собственных интересов. Поэтому вряд ли президент Владимир Зеленский может опереться на них в своем противостоянии Западом. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Упрямство Зеленского может привести к заморозке конфликта в Донбассе © Facebook, Алексей Якубин

«Украинские олигархи так и не превратились в группу, которая бы была готова несмотря на внешнее давление отстаивать даже те интересы, которые совпадали бы с национальными интересами», — сетует Якубин.

По его мнению, украинские олигархи даже выступают в качестве агентов западного влияния, рассчитывая, что это поможет им вписаться в некую транснациональную элиту.

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