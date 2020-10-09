Эксперт отметил, что конфликт на юго-востоке Украины в разы обесценил их активы, однако не видно, чтобы они сделали все возможное, чтобы остановить войну и восстановить свои позиции.
«Украинские олигархи так и не превратились в группу, которая бы была готова несмотря на внешнее давление отстаивать даже те интересы, которые совпадали бы с национальными интересами», — сетует Якубин.
По его мнению, украинские олигархи даже выступают в качестве агентов западного влияния, рассчитывая, что это поможет им вписаться в некую транснациональную элиту.
Полностью интервью можно прочитать здесь.