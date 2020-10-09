«Сначала [будет] принятие новой конституции, потом честные и демократические выборы, которых в Белоруссии давно не было, а затем референдум о национальном объединении… Лукашенко в процессе интеграции оставит власть, и вот этот болотный застой, который происходил последнее время в Белоруссии, закончится. Но и змагары, которых Лукашенко усиленно выращивал, чтобы с их помощью шантажировать Россию, к власти не придут», — заявил Григоров.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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