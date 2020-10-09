Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не собирался выполнять союзный договор - будет другой механизм интеграции. Об этом руководитель российской общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Оптимальный вариант интеграции России и Белоруссии - единое государство © РИА Новости, Нина Зотина

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

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