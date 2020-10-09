Он отметил, что на прошедших президентских выборах выдвинулись два «более-менее сильных» кандидата — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. При этом Агафонов убежден, что есть люди более сильные, фамилии которых на слуху, но которых не было видно в качестве потенциального главы государства, так как при нынешней власти выдвижение в президенты опасно.
«Что касается политического позиционирования, сейчас стране нужен в первую очередь центрист и миротворец, способный отсечь крайности, которые сейчас задают тон с обеих сторон, и выстраивать диалог с умеренными силами, как правыми, так и левыми. По внешнеполитическому позиционированию, если не смотреть через розовые очки, сейчас адекватной альтернативы ориентации на Россию нет», — сказал политик.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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