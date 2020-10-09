Любая идеология требует выбора экономической модели, о чем речи на Украине не идет. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

«Центристы? Левисты? Либертарианцы?»: Рудяков об отсутствии концепции у «Слуги народа» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Потому что социалистическая, коммунистическая, консервативная или другая идеология — это в первую очередь экономическая модель. А поскольку дискуссия о выборе экономической модели не идет, то останется все как раньше. Олигархическая экономика, из которой самые сладкие соки "пьют" иностранные… хотел сказать "акционеры" и споткнулся… Потому что никакие это не акционеры, они ничего не вкладывают в экономику Украины. Иностранные рейдеры», — заявил Слободчук.

Региональные выборы назначены на Украине 25 октября 2020 года. По данным соцопроса группы «Рейтинг», если бы выборы проходили сейчас, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «За будущее».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.