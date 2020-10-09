У киргизских политиков нет твердых убеждений - они меняют свои идеологические оценки как перчатки. Об этом руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин сказал в интервью изданию Украина.ру

Россию не должно волновать, кто придет к власти в Киргизии - Грозин © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Алмазбек Атамбаев и «считался» пророссийским лидером, потому что вел страну в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и «выдавил» американцев из центра транзитных перевозок в Манасе, по факту он был «проатамбаевским» лидером, просто его интересы совпадали с российскими.

«В Киргизии нет ни пророссийских, ни проамериканских, ни прокитайских политиков… В Киргизии 250 партий — это абсолютный рекорд на постсоветском пространстве, а может, и в мире. Исходя из материальных соображений, люди меняют свои идеологические оценки как перчатки», — заявил Грозин.

По его словам, любой политик должен будет считаться с массовыми настроениями в Киргизии, а массовые настроения связаны с пониманием того, что если разорвать отношения с Россией, то от поглощения Китаем закрыться Киргизии будет нечем.

Ранее в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган Киргизии прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7%-й барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет сын экс-президента Сейитбек Атамбаев. Протестующие требовали провести повторное голосование. Они ворвались в здание Белого дома, затем они освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.

Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений с силовиками, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.