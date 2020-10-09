Он подчеркнул, что у местных представителей отсутствует единая идейная линия — они не придерживаются левой или правой идеологии, а просто хотят быть возле «кормушки».
«А схема простая. Будут, конечно, противопоставлять себя власти… Все для того, чтобы играть на белом и черном: власть вся в черном, значит, я на белом коне. Поэтому по сути эти выборы ничего не изменят, кроме смены оберток. Точно так же, как поменяли одну обертку "Порошенко" на другую с надписью "Зеленский", а конфета оказалась еще хуже», — сказал Слободчук.
Региональные выборы назначены на Украине на 25 октября 2020 года. Они пройдут на всей территории страны, помимо 18 районов подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
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