У местных кандидатов на выборах Украины нет единой идеологии, их схема - противопоставлять себя во всем непопулярной центральной власти. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Станут ли местные выборы-2020 новым «источником надежд»? © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«А схема простая. Будут, конечно, противопоставлять себя власти… Все для того, чтобы играть на белом и черном: власть вся в черном, значит, я на белом коне. Поэтому по сути эти выборы ничего не изменят, кроме смены оберток. Точно так же, как поменяли одну обертку "Порошенко" на другую с надписью "Зеленский", а конфета оказалась еще хуже», — сказал Слободчук.

Региональные выборы назначены на Украине на 25 октября 2020 года. Они пройдут на всей территории страны, помимо 18 районов подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

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