Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за «неприемлемого по содержанию и своей тональности заявления» министров иностранных дел Парижа и Берлина по расследованию инцидента с Алексеем Навальным «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем уже невозможен.
Эксперт отметил, что сейчас немецкий бизнес действительно прибывает в отчаянии, потому что он был проводником дипломатии в отношениях между двумя странами в большей степени, чем культурные или гражданские общества.
«Немецкий бизнес не будет больше получать поддержку от немецких властей. При этом сам немецкий бизнес не виновен, он остался в России и пытается спасти положение», — указал Рар.
Тем не менее политолог призвал обратить внимание на послание президента России Владимира Путина, когда он, возможно, в последний раз протянул руку немцам с целью вести диалог на условиях взаимного уважения.
Так что дверь еще не закрыта, но она закрывается, подытожил специалист.