За последние 30 лет российско-немецкие отношения были настолько полны конфликтов, как сейчас. Об этом говорят не только эксперты, но и официальные лица. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в комментарии изданию «Взгляд»

«Все битвы будут проиграны»: Рар пояснил, что произойдет, если Германия «сдаст» «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Мария Захарова заявила, что из-за «неприемлемого по содержанию и своей тональности заявления» министров иностранных дел Парижа и Берлина по расследованию инцидента с Алексеем Навальным «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем уже невозможен.

Эксперт отметил, что сейчас немецкий бизнес действительно прибывает в отчаянии, потому что он был проводником дипломатии в отношениях между двумя странами в большей степени, чем культурные или гражданские общества.

«Немецкий бизнес не будет больше получать поддержку от немецких властей. При этом сам немецкий бизнес не виновен, он остался в России и пытается спасти положение», — указал Рар.

Тем не менее политолог призвал обратить внимание на послание президента России Владимира Путина, когда он, возможно, в последний раз протянул руку немцам с целью вести диалог на условиях взаимного уважения.

Так что дверь еще не закрыта, но она закрывается, подытожил специалист.