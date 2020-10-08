Азербайджан важен для Израиля не как покупатель вооружения, а как фактор противодействия Ирану в регионе. С аэродромов в Азербайджане поднимаются израильские беспилотники, которые летают над Ираном. Об этом заявил в израильский военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в комментарии РИА Новости

«Спасибо США». Яков Кедми объяснил, почему армянская армия сегодня ослабла © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Реувен Ривлин заверил, что отношения Тель-Авива с Азербайджаном не направлены против третьих стран.

Эксперт отметил, что Израиль давно поставляет Азербайджану оружие, беспилотники и все, что связано с вооружениями, в том числе электронику, а в последнее время и ракеты ближнего радиуса действия.

«Первая причина поставок оружия — это нефть. Поставки оружия — это как бы своего рода форма взаимной оплаты. То есть в оплату за нефть даём оружие", — сказал Кедми.

Однако, по его мнению, израильское оружие не стало решающим фактором в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, поскольку используются также вооружение, произведенное в Турции, в том числе турецкие беспилотники.

Что же касается проблемы армяно-израильских отношений, добавил специалист, то главной их проблемой остается не продажа оружия Азербайджану, а непризнание Израилем геноцида армян.