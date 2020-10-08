Как сообщалось ранее, вечером воскресенья, 4 октября, человек в маске несколько раз ударил Седляра в лицо предположительно кастетом. Кандидата в депутаты госпитализировали с сотрясением мозга и множеством ушибов, 8 октября СМИ сообщили о его смерти.
«Для установления объективных причин смерти кандидата в депутаты тело направили на вскрытие. По предварительным выводам медиков, причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, венозное полнокровие сосудов внутренних органов, острая сердечно-сосудистая недостаточность», — говорится в сообщении.
В конце сентября неизвестные в балаклавах напали на региональную общественную приемную «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Мариуполе. Группа злоумышленников расписала стены здания, залила их зеленой краской, разбила окна, оставила свастики и оскорбительные надписи.
По словам политолога Богдана Безпалько, радикалы атакуют представителей ОПЗЖ, потому что они представляют политическую альтернативу, даже более раздражительную, чем Владимир Зеленский.