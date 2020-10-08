Причиной смерти избитого кандидата в депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Павла Седляра стали болезни сердца. Об этом пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области

Безпалько сказал, почему на самом деле атакуют «Оппозиционную платформу» © Telegram-канал The Kyva

«Для установления объективных причин смерти кандидата в депутаты тело направили на вскрытие. По предварительным выводам медиков, причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, венозное полнокровие сосудов внутренних органов, острая сердечно-сосудистая недостаточность», — говорится в сообщении.

В конце сентября неизвестные в балаклавах напали на региональную общественную приемную «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Мариуполе. Группа злоумышленников расписала стены здания, залила их зеленой краской, разбила окна, оставила свастики и оскорбительные надписи.

По словам политолога Богдана Безпалько, радикалы атакуют представителей ОПЗЖ, потому что они представляют политическую альтернативу, даже более раздражительную, чем Владимир Зеленский.