«8 октября 2020 года коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющего приступить к переходу на минимально контролируемый уровень мощности и проведению физических экспериментов на малой мощности реактора энергоблока № 1», — цитирует агентство сообщение ведомства.
БелАЭС также получила право выполнять работы по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.