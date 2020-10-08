Белорусской АЭС выдано разрешение на проведение физических экспериментов на малой мощности на энергоблоке №1, сообщает Интерфакс 8 октября со ссылкой на пресс-службу департамента по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии

Утро на Украина.ру: о БелАЭС, конфликте в Нагорном Карабахе © Скриншот Украина.ру БелАЭС также получила право выполнять работы по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.