Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк обратился к украинцам с призывом сражаться на два фронта. Он выложил видеообращение в Facebook 7 октября

«У Украины сегодня два фронта: первый – борьбы за независимость против агрессии России и второй – за наши жизни против агрессивного коронавируса. Действия украинской власти не выдерживают никакой критики», – заявил он.

Арсений Яценюк - киндер-сюрприз, ставший премьер-министром. В Украине иногда они возвращаются © скриншот ТВ

«Языком молоть – не строить», «Пусть сначала исполнит обещанное с трибуны майдана. Яценюк, мы все еще ждем: куля в лоб, так куля в лоб!», «Лучше пусть дороги строят, чем разворовывать под видом борьбы с коронавирусом», «Арсений, а почему вы это не делали, когда были при власти», – прокомментировали обращение Яценюка читатели в Facebook.

В сентябре 2014 года Яценюк презентовал проект строительства стены, отгораживающей Украину от России, запросив бюджет около 8 млрд гривен ($517 млн). Сейчас сроки окончания строительства сдвинуты на 2020 год.