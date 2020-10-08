Проигравшая президентские выборы в Белоруссии Светлана Тихановская объяснила, почему не доверяет главе государства Александру Лукашенко в вопросе проведения реформы конституции. Ее слова приводит Интерфакс 8 октября

Она напомнила, что 8 октября был задержан оппозиционер Анатолий Лебедько, «который координировал работу общественной конституционной комиссии».

«Его задержание показало: никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна», — цитирует Тихановскую агентство.

Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов © t.me/radiosvaboda Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.