Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ведущему программы HARDtalk на BBC Стивену Сакуру. Об этом 8 октября у себя в Facebook рассказал советник Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк

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«Главная цель показать реальное лицо политика. Многие политики потом сильно обижались на интервьюера. Однако Владимир Зеленский самолично категорически настоял на желательности его присутствия на "Харде" с Сакуром, на максимально жестком формате и на желании сказать чуть резче, чем обычно», — написал Подоляк, уточнив, что интервью выйдет уже в ближайшее время.

Ведущий HARDtalk на BBC Стивен Сакур известен в Британии как очень жесткий интервьюер, который не жалеет своих гостей, не смотря на их высокое положение и задает прямые, подчас жесткие вопросы.

Ранее одним из гостей HARDtalk стал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже Сакур высказался о нем как об очень опытном политике и заявил, что понимает почему Владимир Путин ему доверяет.