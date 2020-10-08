По словам советника, интервью с Сакуром отличаются особой жесткостью, он никого не жалеет, поэтому многие политики бояться приходить к нему на интервью.
«Главная цель показать реальное лицо политика. Многие политики потом сильно обижались на интервьюера. Однако Владимир Зеленский самолично категорически настоял на желательности его присутствия на "Харде" с Сакуром, на максимально жестком формате и на желании сказать чуть резче, чем обычно», — написал Подоляк, уточнив, что интервью выйдет уже в ближайшее время.
Ведущий HARDtalk на BBC Стивен Сакур известен в Британии как очень жесткий интервьюер, который не жалеет своих гостей, не смотря на их высокое положение и задает прямые, подчас жесткие вопросы.
Ранее одним из гостей HARDtalk стал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже Сакур высказался о нем как об очень опытном политике и заявил, что понимает почему Владимир Путин ему доверяет.