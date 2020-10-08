По его словам, это может произойти в случае реальной угрозы суверенитету и целостности страны, входящей в блок.
«Такие случаи четко прописаны у нас в нормативных документах. Есть два пороговых рубежа. Первое — это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого из наших государств-членов ОДКБ», — сказал Зась.
Такая страна может обратиться в ОДКБ, после межгосударственных консультаций ей оказывается необходимая помощь или поддержка, подчеркнул он. Второй случай — военная агрессия.
«В этом случае это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная», — объяснил генсек.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападении.
Только Турция заявила о полной поддержке одной из сторон конфликта — Азербайджана.
Остальные страны, в том числе Россия, Франция и США, призвали прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров.