Устав Организации Договора о коллективной безопасности предусматривает вмешательство в конфликт в Карабахе при определенных условиях, заявил генсек организации Станислав Зась

По его словам, это может произойти в случае реальной угрозы суверенитету и целостности страны, входящей в блок.

«Такие случаи четко прописаны у нас в нормативных документах. Есть два пороговых рубежа. Первое — это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого из наших государств-членов ОДКБ», — сказал Зась.

Такая страна может обратиться в ОДКБ, после межгосударственных консультаций ей оказывается необходимая помощь или поддержка, подчеркнул он. Второй случай — военная агрессия.

«В этом случае это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная», — объяснил генсек.

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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападении.

Только Турция заявила о полной поддержке одной из сторон конфликта — Азербайджана.

Остальные страны, в том числе Россия, Франция и США, призвали прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров.