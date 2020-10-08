Только благодаря оперативным действиям местной патрульной полиции мужчину удалось спасти после того, как он получил несколько ударов ножом, сообщили на Facebook-странице ведомства 8 октября

«Вижу через окно как неизвестные бьют лежачего» — с таким сообщением на линию 102 около 22:00 обратилась местная жительница.

День в истории. 4 октября: во Львове создана русско-украинская партия © Public domain

У потерпевшего обнаружили ножевые ранения на животе и на левой ноге в области паха, которые угрожали его жизни: была повреждена артерия.

Спутница пострадавшего была в шоке, однако быстро взяла себя в руки и рассказала, что двое злоумышленников напали на них и нанесли ножевые ранения ее партнеру, отобрав после этого кошелек и золотую цепочку.

Нападавшие не ожидали, что кто-то вызовет полицейских, и не успели далеко уйти от места преступления.

У одного из них была обнаружена в кармане золотая цепочка, другого женщина опознала как ранившего ее спутника.

Неподалеку от задержанных был обнаружен пустой кошелек потерпевшего, раскиданные банковские карты и телефон.