«Вижу через окно как неизвестные бьют лежачего» — с таким сообщением на линию 102 около 22:00 обратилась местная жительница.
На место происшествия спустя 5 минут прибыли патрульные и увидели мужчину, который лежал на земле и истекал кровью.
У потерпевшего обнаружили ножевые ранения на животе и на левой ноге в области паха, которые угрожали его жизни: была повреждена артерия.
Спутница пострадавшего была в шоке, однако быстро взяла себя в руки и рассказала, что двое злоумышленников напали на них и нанесли ножевые ранения ее партнеру, отобрав после этого кошелек и золотую цепочку.
Нападавшие не ожидали, что кто-то вызовет полицейских, и не успели далеко уйти от места преступления.
У одного из них была обнаружена в кармане золотая цепочка, другого женщина опознала как ранившего ее спутника.
Неподалеку от задержанных был обнаружен пустой кошелек потерпевшего, раскиданные банковские карты и телефон.