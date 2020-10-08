Директор Института публичной политики и консалтинга «Инполит» Сергей Быков, который выступил заказчиком проведения соцопросов электоральных настроений жителей Днепра перед местными выборами, предложил пари на миллион гривен, сообщает Интерфакс-Украина 8 октября

По совам Быкова, социологи должны перестать манипулировать данными, а принять за правило говорить правду, причем отвечать за свои слова реальными деньгами.

По заказу «Инполита» центр общественного развития «Интер-акция» провел собственные опросы и выяснил, что лидеры предвыборной гонки на пост мэра Днепра — Загид Краснов и Борис Филатов.

Быков заявил, что отвечает за свою работу, поэтому готов нести материальную ответственность в случае, если во второй тур выборов выйдут другие кандидаты.

«Понимаю, что у всех выборы. Все хотят подзаработать. Куча социологов, которые нарисуют вам любые цифры, только плати им деньги. А потом политологи вам это растиражируют под абсолютно любым соусом. Я предлагаю всем социологическим службам, которые утверждают, что в финале мэрских выборов в Днепре будут не Краснов и Филатов, а любые другие два кандидата, пари на миллион», — сказал Быков.

Также центр общественного развития «Интер-акция» опубликовал данные о том, какие партии могут пройти в местный парламент. Это «Гражданская сила», «Пропозиция», «Слуга народа», «Блок Вилкула "Украинская перспектива"» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.